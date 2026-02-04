Designazioni arbitrali, Fiorentina-Torino affidata a Colombo: Marini al Var

L'Aia come di consueto, attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per la 24^ giornata di Serie A. La sfida della Fiorentina, impegnata sabato alle 20:45 al Franchi contro il Torino, è stata affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como. I suoi assitenti saranno Tegoni e Bahri, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Al Var invece ci sarà Marini, mentre all'Avar ci sarà Maresca. Questa la squadra arbitrale completa:

FIORENTINA – TORINO Sabato 07/02 h. 20.45

COLOMBO

TEGONI – BAHRI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: MARESCA