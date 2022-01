NAPOLI, Osimhen negativo al Covid, rientra in Italia

Buone notizie per il Napoli: in un momento in cui Luciano Spalletti è alle prese con numerose assenze, gli azzurri riabbracciano Victor Osimhen; il calciatore nigeriano era risultato positivo lo scorso 30 dicembre in un controllo effettuato in patria ed era stato costretto a rimanere in Nigeria fino ad oggi. Il club ha comunicato con un tweet la notizia: -Victor è negativo al Covid-19 e rientrerà in Italia nelle prossime ore- quanto comunicato dai partenopei. Osimhen rientra in squadra, ma non ancora in campo: nei prossimi giorni sono previsti controlli per l'infortunio subito al volto a novembre contro l'Inter. Dalle future visite potremo capire i tempi di recupero del numero nove, che salterà comunque sicuramente la partita di Coppa Italia di giovedì contro la Fiorentina.