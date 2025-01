Napoli, non solo Comuzzo. In attacco ora è Saint-Maxim l'obiettivo

Il Napoli è tra le società più attive in questi ultimi giorni di calciomercato e oltre alla questione Comuzzo continua a cercare un sostituto per Kvaratskhelia: l'ultimo nome schizzato in pole è Allan Saint-Maximin, ma i tempi dell'operazione sono strettissimi. Secondo quanto riporta Sky Sport, la scadenza fissata alle 24 del mercato in Arabia Saudita impone l'immediata risoluzione del prestito dell'attaccante francese al Fenerbahce. Solamente dopo questo passaggio, da definire entro poche ore, gli azzurri potrebbero infatti andare a prenderlo con la stessa formula dal club a cui appartiene attualmente il suo cartellino: l'Al-Ahli.

Comuzzo per ora resta in stand-by

Per quanto riguarda Comuzzo, la Fiorentina sta temporeggiando dinanzi al pressing del Napoli per il giovane e talentoso difensore. Non sembra esserci più tutta questa convinzione di venderlo in casa viola, ma la pista è comunque ancora aperta e l'ultima parola su questa cessione scomoda spetterà come sempre al presidente Rocco Commisso.