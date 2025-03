Napoli, Meret: "Con l'atteggiamento avuto contro la Fiorentina è più facile vincere"

vedi letture

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la prova degli azzurri di ieri contro la Fiorentina: "Se c'è quest'atteggiamento poi è sicuramente più facile trovare vittorie e punti. Abbiamo avuto un periodo meno positivo, ma vogliamo riprenderci perché siamo là in alto e vogliamo rimanerci. Sia Jack che Romelu hanno fatto una grande partita, hanno fraseggiato tra loro, hanno segnato i due gol. In fase offensiva abbiamo lavorato bene, anche se dobbiamo essere più concreti. In fase difensiva abbiamo concesso poco, ma dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita".