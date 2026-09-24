L'ex Napoli, mancato viola, Demme dà l'addio al calcio

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Diego Demme fu corteggiato a lungo dalla Fiorentina di Daniele Pradè ma il centrocampista tedesco in serie A arrivò a giocare solo con il Napoli con il quale vinse anche lo scudetto, prima di tornare in Germania all'Herta Berlino. Oggi il centrocampista, che ha 34 anni, ha dato il suo addio al calcio con un lungo messaggio: "Arriva prima o poi il momento in cui bisogna dire addio a qualcosa che ti ha accompagnato per quasi tutta la vita. E quel momento, per me, è arrivato. Da bambino sognavo di giocare un giorno nei grandi stadi. Volevo semplicemente giocare a calcio e, alla fine, quel sogno l'ho vissuto davvero. Grandi partite, successi straordinari, ma naturalmente anche sconfitte, battute d'arresto e momenti difficili che mi hanno plasmato e reso la persona che sono oggi.

Mentre scrivo queste righe con un po' di tristezza ripenso alla mia carriera, mi rendo conto che è stata una bellissima storia calcistica. Il calcio è stato molto più di una semplice professione. È stato la mia vita, la mia passione, la mia quotidianità; mi ha regalato tantissime persone speciali e momenti indimenticabili. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo questo percorso: famiglia, amici, compagni di squadra, allenatori, club e tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio".