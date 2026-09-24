Da Coverciano: prove di centrocampo per Mancini, Fagioli out dai possibili titolari

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Clima positivo a Coverciano alla vigilia dell’esordio in Nations League contro il Belgio. Lo racconta Tuttomercatoweb.com. Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3, modulo provato durante il ritiro. Davanti a Donnarumma, Mancini e Calafiori sembrano certi del posto, mentre a destra è favorito Di Lorenzo su Kayode e al centro Coppola è in vantaggio su Scalvini, ieri fermato precauzionalmente. A centrocampo spazio a Barella e Tonali, con Romano favorito su Mandragora e Ricci.

In attacco Pio Esposito è favorito su Kean come centravanti. Zaniolo sembra in vantaggio a destra, mentre Raspadori dovrebbe partire a sinistra. Restano comunque diversi ballottaggi sugli esterni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.