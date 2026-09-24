Buone notizie per il Napoli di Allegri: Mc Tominay torna ad allenarsi
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Il Napoli continua a lavorare in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Gli azzurri saranno di scena sabato 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone, una delle sorprese di questo inizio di stagione e imbattuto in trasferta da un anno.
Intanto arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri dall’infermeria. Come scrive Tuttomercatoweb.com, Scott McTominay è infatti tornato a Castel Volturno dopo l’intervento al cuore per una lieve aritmia benigna e ha svolto un allenamento personalizzato in palestra. Per il resto della squadra, invece, seduta mattutina caratterizzata da lavoro di forza e una serie di esercizi sui cambi di direzione in campo.
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