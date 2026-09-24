Nazionali, primi impegni tra oggi e domani: stasera tocca ad Oulai, venerdì ad altri 3 viola

vedi letture

Al via gli impegni delle varie Nazionali tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d'Africa e amichevoli, con otto viola impegnati. Stasera alle 21 il primo a scendere in campo sarà il centrocampista Oulai con la Costa d'Avorio che ospita il Ghana per le qualificazioni appunto alla coppa continentale. Domani è invece tempo di Nations League europea con Fagioli e Dragusin impegnati entrambi alle 20.45 rispettivamente con l'Italia contro il Belgio e la Romania ospite della Svezia.

Nel pomeriggio alle 15 avrà già esordito Beto con la sua Guinea-Bissau. Pongracic con la sua Croazia (ospite della Repubblica Ceca) scenderà in campo solo sabato 26. Ndour in Under 21 azzurra debutterà addirittura il 1° ottobre così come Njie con quella svedese il 30 settembre.