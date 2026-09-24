Player of the Month Serie A, svelati i sei candidati: c'è anche Malen

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Sono stati resi noti i candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto-settembre sono: Frattesi (Lazio), Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Rabiot (Milan). Le modalità di scelta e di voto I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 5ª della Serie A Enilive 2026/2027: voto aperto sul sito della Lega Serie A, con possibilità di esprimere la propria preferenza fino a domenica 27 settembre.