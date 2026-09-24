Valdepeñas, l’agente: "Crescerà ancora. Ha caratteristiche simili ad Hakimi"

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Il futuro di Víctor Valdepeñas passa anche dalla capacità di ritagliarsi sempre più spazio nella Fiorentina di Paolo Vanoli. A fare il punto sul momento del terzino spagnolo è stato il suo agente, Javier Balboa, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: «Guadagnerà sempre più minuti da titolare. È giovane e deve ancora adattarsi, quindi è un processo del tutto naturale. Le sue caratteristiche principali sono l’intensità e la velocità, tanto che è stato paragonato ad Hakimi. I numeri dimostrano che, quando gli altri iniziano a calare, lui riesce ancora a mantenere un’elevata intensità durante la partita».

Balboa ha poi parlato della duttilità del suo assistito e delle sue qualità difensive: «È un giocatore molto polivalente, ha ricoperto diversi ruoli sia nella difesa a tre che in quella a quattro. La sua forza sono la resistenza e la velocità, caratteristiche che gli permettono non solo di spingere, ma anche di rientrare rapidamente e aiutare in fase difensiva. Ovviamente ci sono ancora alcuni aspetti che deve migliorare».

L’agente ha raccontato anche le prime sensazioni di Valdepeñas a Firenze: «Quando è arrivato è rimasto sorpreso dall’accoglienza. Vedere così tanta gente ad aspettarlo gli ha fatto capire di essere entrato nel calcio dei grandi e di essere arrivato in una squadra importante