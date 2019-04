NAPOLI, Contro i viola Hamsik a rischio squalifica

Dopo la domenica calcistica scarna a causa di rinvii e posticipi, stasera è il turno del Napoli, prossimo avversario della Fiorentina. Stasera i partenopei giocheranno contro il Chievo, match che interessa ai viola per via dei molti titolari azzurri in diffida. Aronica, Inler, Dzemaili e Hamsik hanno a disposizione l'ultima ammonizione prima di ricevere la squalifica, e se stasera uno di loro dovesse spendere il giallo contro i clivensi, dovranno saltare la sfida di venerdì contro la Fiorentina.