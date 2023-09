NAPOLI, Con Udinese, Lecce e Viola per svoltare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti", così aveva scritto su Twitter Aurelio De Laurentiis che, riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, vuole un cambio di marcia. È indubbio come le prossime tre gare di campionato siano determinanti. Udinese, Lecce e Fiorentina possono rappresentare un punto di partenza per recuperare posizioni in classifica, così come la gara col Real Madrid in Champions League un'opportunità per fare un passo importante verso gli ottavi.

Il quotidiano precisa come non sia in corso nessun casting per un eventuale sostituto dell'allenatore francese ma la sensazione, sempre secondo la Rosea, è che il presidente, non contento della situazione, abbia iniziato a guardare qualche situazione con interesse. Antonio Conte sembrerebbe non essere convinto della destinazione azzurra con ADL che avrebbe come idea di continuare con il 4-3-3. Fra i profili graditi ci sarebbe Igor Tudor mentre uno dei nomi seguiti quest'estate e che potrebbe tornare sarebbe Christophe Galtier.