NAPOLI, Bloccata vendita biglietti per la Fiorentina

Novità in casa Napoli in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il 12 gennaio allo stadio Maradona alle ore 17.30: come comunicato falla società azzurra, in ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSC Napoli comunica che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono momentaneamente bloccate per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa dei posti a sedere.