NANI, Caso Vlahovic? La Viola ha fatto il possibile

Il direttore sportivo Gianluca Nani è intervenuto per parlare del futuro di Dusan Vlahovic e per commentare le parole di oggi del dg della Fiorentina Joe Barone: "Quella di Vlahovic è una situazione antipatica e dolorosa da gestire. La Fiorentina ha provato di tutto per farlo rimanere, anche il ragazzo però ha tutto il diritto di declinare le offerte, non sta facendo niente di illegale; è una questione che continuerà, perché il giocatore è fortissimo e non sembra abbia intenzione di rinnovare. La Fiorentina ha però dirigenti capaci e sono sicuro che possa risolvere al meglio la faccenda. Capisco la società e la sua posizione nella questione procuratori. Dalla legge Bosman è cambiato tutto ed adesso il rischio è sempre di perdere a zero un gran giocatore. Non dobbiamo dimenticare che l'impegno economico è sempre del club, che però in queste situazioni ha poco spazio di manovra. Capisco che la Fiorentina sia urtata da questa situazione, va detto che il calciatore sta provando sempre a dare il massimo in campo".

Il futuro del calciatore sarà in Inghilterra?

"Credo sia un calciatore da grandissimo club ed in Premier ce ne sono tanti. Certo, vorrei che grandi campioni come lui restassero in Italia, ma non so quanto sia possibile".