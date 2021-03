NALETILIC, Vlahovic da blindare. Pasalic-viola...

Marko Naletilic, procuratore croato molto attento alle dinamiche del calcio italiano e ad i nuovi talenti provenienti dalla penisola Balcanica, ha parlato di Dusan Vlahovic e del suo futuro in viola: "Di prime punte come Vlahovic ce ne sono poche in giro, la Fiorentina ha un grande patrimonio. Credo che la Fiorentina faccia bene a prolungarli il contratto prima possibile, soluzione che sarebbe l'ideale anche per il calciatore, perché rimanere a Firenze gli farebbe bene. Come valore di mercato non saprei quantificare il prezzo di Vlahovic, è assolutamente alto ma è difficile dare una cifra, perché non sappiamo come sarà il prossimo mercato, che sarà comunque influenzato dalla pandemia e dalla relativa crisi economica. Credo che questi problemi si manifesteranno ancor di più nei prossimi mesi, vediamo il caso dell’Inter e del Barcellona".

Nastalic ha parlato inoltre di un suo assistito in passato accostato alla Fiorentina, Mario Pasalic e dell'attuale Direttore Sportivo dei viola, Daniele Pradè: "Posso confermare che Pasalic è stato vicino alla Fiorentina, l'interesse dei viola su Mario c'era, però si è mossa prima l’Atalanta. Ad oggi posso dire che il suo trasferimento a Bergamo è stato l'ideale per la sua carriera. Anni prima, anche İlkay Gundogan fu vicino alla Fiorentina: il giocatore ai tempi era un giovane di proprietà del Borussia Monchengladbach ed il club non volle lasciarlo partire; poi andò al Dortmund e si giocò una finale di Champions, segnando anche. del Su Pradè posso dire solo cose positive: è un direttore con tanta tanta esperienza, su di lui non avrei nessun dubbio fossi nei tifosi. Poi per i risultati non basta avere un buon direttore sportivo, ma se mi chiedete di garantire per lui non ci sono problemi, il suo curriculum parla da solo".