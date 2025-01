NAINGGOLAN, Torna in campo, ma giocherà nel 'futsal'

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Radja Nainggolan, reduce dall'esperienza nel calcio dell'Indonesia e che sembrava sul punto di ritirarsi, ha deciso di rimettersi in gioco, a 36 anni, ma lo farà giocando in una squadra di 'futsal', ovvero il calcio a cinque. Infatti l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter ha accettato la proposta dell'Hassania Mechelen, squadra dilettantistica della terza divisione belga la cui sede si trova a pochi chilometri da Anversa, città natale dello stesso Nainggolan. "Gli offriamo un club accogliente dove è completamente rispettato. Non credo che debba più farlo per i soldi ormai", le parole di un dirigente della sua nuova squadra.

L'ultima esperienza nel calcio 'tradizionale' del 'Ninja' è stata quella alla Spal da gennaio a giugno 2023. Con la scelta del futsal il centrocampista belga ha seguito l'esempio della sorella gemella Riana, giocatrice di calcio a 5. (ANSA).