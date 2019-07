NAINGGOLAN, Di Fra lo vorrebbe alla Samp ma...

Pazza idea Radja Nainggolan per la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco vorrebbe riabbracciare il centrocampista dopo averlo allenato alla Roma ma la trattativa è difficilissima, se non praticamente impossibile. Secondo Repubblica però l'operazione sarebbe fattibile se l'Inter si accollasse una parte dell'ingaggio e quindi Ferrero ci prova perché in quel caso l'idea potrebbe decollare.