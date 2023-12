N. PIEROZZI, Rientra nella lista dello Spezia per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel rinnovamento che lo Spezia farà nel mercato di gennaio per rendere la rosa attuale più aderente alle idee di calcio del nuovo tecnico Luca D'Angelo non è da escludere che siano necessario qualche sacrificio. Per questo motivo gli uomini mercato spezzini si sono già messi alla ricerca di un nuovo terzino destro, come scrive La Nazione. Il primo nome è quello di Luca Vignali, oggi al Como ma con un lungo trascorso in bianconero, mentre l'ultimo profilo emerso è quello di Niccolò Pierozzi della Fiorentina che lo scorso anno ha fatto un'ottima stagione in Serie B con la Reggina di Filippo Inzaghi.