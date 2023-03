N.PIEROZZI, Non penso al futuro. Stupito dalla mia stagione

Il terzino Niccolò Pierozzi, classe 2001, di proprietà della Fiorentina in prestito alla Reggina, ha parlato ai microfoni di VideoTouring del suo futuro: "Sono concentrato per finire nel migliore dei modi con la Reggina e felicissimo della scelta che ho fatto in estate. Al futuro non ci penso in questo momento”.

Sull'attuale stagione che vede la Reggina al sesto posto in Serie B, Pierozzi si è espresso così: "Con il Perugia - match rinviato dalle Autorità a causa di uno sciame sismico in Umbra - era l’occasione per riscattarci subito. Con il rinvio abbiamo colto l’occasione per preparare al meglio la gara con il Cagliari. Inzaghi ci trasmette una grande carica, fondamentale adesso che arriva il momento più importante del campionato. La mia avventura in amaranto? Ero fiducioso per questa nuova esperienza, ma non credevo di poter avere un rendimento così costante al primo anno in Serie B. Ho migliorato tanto la fase difensiva, lavoro per imparare ogni giorno”.