Lotito: "Ho sostenuto spese che magari Fiorentina e Napoli non hanno fatto"

Durante la presentazione del libro "diluvio e delirio", in ricordo dello scudetto vinto dalla Lazio nel 2000, è intervenuto il presidente Claudio Lotito: "È fondamentale custodire il passato, senza di esso non esiste un futuro. Bisogna fare tesoro come esperienza e valori del passato. Il termine Lazialità può sembrare superficiale, ma la Lazio rappresenta qualcosa di diverso. Ho sempre detto che noi dobbiamo sottolineare che i tifosi che sono appassionati e vanno premiati, sono disposti a sacrificare la loro famiglia per il calcio.

Poi ci sono 3-400 elementi che ne fanno un affare economico. Io ho detto che nel calcio bisogna vincere se sei meritevole, in alcuni momenti non abbiamo raccolto quanto seminato in campo. Stiamo costruendo una casa sul cemento armato e non sulla sabbia, guardate quanti club stanno scomparendo e mi sono dovuto fare carico di certe spese che magari società come Fiorentina e Napoli non hanno fatto".