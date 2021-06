N. GONZALEZ, Dopo Argentina-Cile: "Troppi errori"

Nicolas Gonzalez, attaccante dell'Argentina e oggetto dei desideri della Fiorentina, commenta così il pareggio ottenuto in Copa America con il Cile: "Faccio autocritica, ho sbagliato molto. Dobbiamo essere migliori nella finalizzazione. Sono arrabbiato ma allo stesso tempo felice per quello che abbiamo mostrato in campo. Abbiamo avuto anche molte occasioni per segnare. Nella ripresa siamo rientrati in campo un po' addormentati, ma poi ci siamo ripresi subito".

Di seguito le sue dichiarazioni riportate sul profilo Twitter della nazionale: