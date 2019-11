MUSEO CALCIO, A novembre aperto la domenica

Quattro domeniche all’insegna del divertimento al Museo del Calcio, che aprirà le sue porte (ingresso da Viale Palazzeschi 20, Firenze) per tutte e quattro le domeniche del mese di novembre con orario 10-17.

Tante le attività previste, con molte iniziative dedicate ai più piccoli (età consigliata fra i 6 e i 13 anni), ma anche agli adulti, perché la passione per la Nazionale non ha età. Grazie al laboratorio didattico ‘Alla scoperta della maglia azzurra’, grandi e piccini avranno l’opportunità di ripercorrere – e toccare con mano – alcune tra le divise che hanno fatto la storia dell’Italia. Al termine dell’attività, i più piccoli avranno inoltre la possibilità di disegnare e colorare la propria maglia dell’Italia.

Ma non solo: grazie alla presenza di alcuni tecnici federali, sarà possibile accedere al Centro Tecnico Federale di Coverciano, la casa delle Nazionali italiane di calcio, e giocare su uno dei campi dove gli Azzurri e le Azzurre preparano i loro impegni internazionali.

Programma delle giornate:

Orari partenze delle visite guidate al Museo del Calcio (durata circa 45 minuti): 10 – 12 – 14 – 16

Laboratorio didattico ‘Alla scoperta della maglia Azzurra’ (durata circa 60 minuti): 11– 15

Allenarsi come una Nazionale: le attività di gioco saranno svolte su uno dei campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dalle 10 alle 17.

Biglietto intero 8 euro, 5 per le famiglie. Bambini sotto a 5 anni e persone con invalidità hanno l'ingresso gratuito. Il Museo dispone di spazi al coperto con tavoli e panche per la sosta o il pranzo al sacco. In caso di maltempo, le attività all’aperto potrebbero subire delle variazioni. Per maggiori informazioni: info@museodelcalcio.it. Tel. 055.600526 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19). È necessaria la prenotazione per i gruppi.