MUNTEANU, L'attaccante finisce nel mirino del Bari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Louis Munteanu, attaccante di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Farul Costanza in Romania, è finito recentemente nel mirino del Bari in Serie B. Il giocatore, ha collezionato 13 presenze tra campionato e preliminari di Conference, segnando due gol e mettendo a referto un assist schierato da punta centrale. Per ottenere il suo cartellino però, il club di De Laurentiis dovrà accordarsi non solo con Barone e Pradè ma anche con la società rumena che sta puntando molto sulle sue qualità in questa prima parte di stagione. A riportarlo è l'edizione pugliese della Gazzetta dello Sport.