MOVIOLA, L'arbitro Sozza non commette grossi errori: 6,5

La Nazione analizza la prestazione del direttore di gara nella sfida di ieri tra Fiorentina e Venezia. Il fischietto della sezione di Seregno, Simone Sozza, non si rende protagonista di enormi distrazioni. Manca un giallo a Oristanio nel primo tempo: al 14’, l'ex Inter tira una smanacciata in faccia a Biraghi, che non la prende bene e richiede a gran voce la sanzione con il cartellino giallo.

L'ammonizione arriva però poco dopo, con una dinamica simile: Oristanio allarga stavolta il braccio colpendo Amrabat, e stavolta l'arbitro non ha esitazioni nel mostrare il giallo. Per il resto, la gestione della partita, che non ha avuto grandi ritmi, è stata condotta in maniera sufficiente, senza particolari episodi controversi.