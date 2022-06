MOURINHO, Errori arbitri hanno condizionato partite

José Mourinho, allenatore della Roma, è tornato a parlare ancora una volta dei direttori di gara di Serie A in un'intervista rilasciata a Record: "Le decisioni arbitrali si discutono in tutto il mondo, non solo in Italia. In Serie A il lavoro di Rocchi è difficile, visto che ci sono direttori di gara con meno esperienza e molti giovani. Alcuni errori arbitrali hanno condizionato diverse partite, ma la Serie A resta un campionato di qualità e in crescita, perché le squadre di metà classifica vogliono vincere e hanno qualità di gioco. Le partite sono difficili. Sono felice di essere tornato in Serie A".