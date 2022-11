MOUKOKO, Più giovane tedesco ad un Mondiale

Nella delusione per la sconfitta col Giappone, la Germania trova almeno un motivo per sorridere: Youssoufa Moukoko, 18 anni e 3 giorni (che aveva suscitato anche l'interesse della Fiorentina poco tempo fa), subentrato nel finale di gara, è il più giovane esordiente tedesco di sempre in un mondiale. Inoltre, è il più giovane degli ultimi vent'anni: per trovare qualcuno più "verde" di lui bisogna tornare al 2002 e al nigeriano Femi Opabunmi, 17 anni e 101 giorni. Lo riporta il portale Opta.