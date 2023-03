MOTTA, Bravo Sousa ma male l'arbitro. Meritavamo noi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo il pareggio contro la Salernitana dell'ex viola Paulo Sousa, esprime in conferenza stampa tutta la sua amarezza per il risultato finale, a suo parere condizionato da alcune sviste arbitrali: "Voi avete fatto la vostra analisi, ma se non parliamo degli episodi arbitrali diventa difficile parlare di questa partita. Rigore negato alla Salernitana? Ne state parlando solo voi, io so che hanno fatto gol su un calcio d'angolo che non c'era. Io ho visto un Bologna messo bene in campo, Moro poteva passare in vantaggio e Gyomber ha fatto un recupero fantastico. Meriti a lui, non demerito ai nostri. Sono convinto che abbiamo dominato e giocato bene, a cospetto di una Salernitana che gioca bene. Complimenti a Paulo Sousa, ma il pareggio ci sta stretto rispetto a quello che abbiamo prodotto. Perchè di base ci sono sempre gli episodi arbitrali che hanno condizionato il risultato finale".