MOTO GP, Rossi annuncia il suo ritiro a fine stagione

Valentino Rossi ha appena annunciato il suo ritiro dal motociclismo al termine della stagione in corso. Il campione classe '79, nove titoli mondiali conquistati e l'unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti - 125 (1), 250 (1), 500 (1) e MotoGP (6) - ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. "E' stato bello. Ci sono stati momenti davvero indimenticabili ma dall'anno prossimo la mia vita cambierà. Non correrò con la moto, cioè non farò ciò che ho fatto negli ultimi 30 anni. E' stato molto bello", ha detto in conferenza stampa.