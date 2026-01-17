Morte Commisso, anche il Real Madrid esprime le condoglianze
La notizia della morte di Rocco Commisso è arrivata anche in Spagna e all'elenco delle società che esprimono il proprio cordoglio va aggiunto anche il Real Madrid, col seguente comunicato ufficiale emanato dai Blancos: "Il Real Madrid C. F. , il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della ACF Fiorentina dal 2019. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari, al suo club, ai suoi tifosi e a tutti i suoi cari.
Sotto la sua presidenza, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Rocco Commisso è morto all'età di 76 anni. Riposa in pace".
