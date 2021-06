MORIERO, In viola c'è confusione, si parte già male

L'ex Inter Francesco Moriero si è detto perplesso su quanto sta accadendo in queste settimane a Firenze. In un'intervista a TMW ha cominciato parlando di Gattuso: "Per quello che ha fatto in questi anni Gattuso meritava un’altra chance in una grande. Non ho capito bene la storia di Italiano, che aveva rinnovato con lo Spezia e ora andrà alla Fiorentina. Ognuno si prende le sue responsabilità. Ma quando si dà una parola credo sia sempre giusto mantenerla”.

Che Fiorentina sarà?

“Non mi sembra neanche la Fiorentina. C’è confusione. E quando c’è confusione si parte già male”.