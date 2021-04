MORATA, I gol contano solo se vinci. La Champions...

Alvaro Morata si è soffermato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con la Fiorentina: "I gol alla fine nessuno si ricorda come li fai se non vinci. Potevamo farne altri ma vabbè, l'atteggiamento è stato giusto nel secondo tempo e quello ci farà vincere le partite. Sono serio perché non mi piace andare a casa con un pareggio. Non conta chi scende in campo, non conta chi segna: l'importante è portare a casa risultati e quest'anno non sta andando bene per qualche difficoltà di troppo. Oggi abbiamo dimostrato nel secondo tempo di avere il carattere della Juve e non abbiamo perso".

Il futuro?

"Io sono un professionista e devo dare il massimo finché sono qui. Tutti sanno che io giocherei qua a vita se avessi la possibilità, ma il calcio è un business e spesso non possiamo scegliere noi. Penso solo a vincere".

La Champions?

"Brucia vedere ogni partita perché bisognerebbe stare là".