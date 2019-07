MORABITO, Pradè: bella patata bollente. Veretout...

Vincenzo Morabito, noto intermediario di mercato, è intervenuto per parlare delle vicende attuali di casa Fiorentina: "Oggi il calcio è cambiato e nelle decisioni di un calciatore contano molto procuratore e familiari. La Fiorentina deve condurre una trattativa che porti ad una cifra all'altezza per Veretout, e in caso contrario è giusto che lui rimanga dov'è. A cominciare dal ritiro... Altrimenti serve cominciare ad usare le maniere forti. Pradè? Ha accettato una bella patata bollente perché questa nuova proprietà vuole fare bella figura con la piazza, che era arrivata a non sopportare più la precedente gestione. Non sarà facilissimo cedere dato che le rose sono già piene e tutti sanno che hai questa necessità. Penso ad esempio a Simeone che non è ben visto dalla tifoseria, dopo la brutta stagione. Ora vorranno portarlo a Moena e valutarlo. Però non mi sembra normale che sia stato confermato Montella dopo aver fatto tanto male. Se fallisce ancora dubito che avrà altre possibilità del genere in futuro".