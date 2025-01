MONZA, No all'intitolazione a Berlusconi del Brianteo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stadio Brianteo di Monza continuerà a chiamarsi così. Come riporta Monzanews, l'impianto cittadino non sarà intitolato a Silvio Berlusconi come era stato proposto da Martina Sassoli, ex consigliera di Forza Italia oggi al Gruppo Misto e promotrice dell'intitolazione dal 2023 con la mozione numero 187, presentata proprio il giorno della scomparsa dell'ex presidente biancorosso il 12 giugno 2023.

Prima della votazione la stessa consigliera ha ritirato la mozione e nel corso della accesa discussione è emersa anche una proposta alternativa: intitolare lo stadio a Gigi Radice, storico allenatore che in carriera è stato molto importante per il Monza, così come per la Fiorentina.