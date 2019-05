MONTELLA, Squalificato per due turni. Antognoni...

E' un autentico bollettino di guerra quello che vede protagonista la Fiorentina nel referto del giudice sportivo emesso poco fa in vista dell'ultima partita di campionato tra i viola e il Genoa. Vincenzo Montella è stato infatti squalificato per due giornate "per avere al 48° del secondo tempo con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio rivolto agli Ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all'atto dell'allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno a uno steward".

Ammonizione con diffida anche a Nicola Caccia, collaboratore di Montella, "per avere al 2° del secondo tempo contestato platealmente una decisione arbitrale" nonché inibizione fino al prossimo 31 maggio a carico di Giancarlo Antognoni in quanto, in qualità di dirigente, al termine della partita di Parma nel corridoio che conduce agli spogliatoi ha rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive".