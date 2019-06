MONTELLA, Mi aspettavo la conferma. Chiesa...

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ieri sera a New York ai microfoni del TGR Rai Toscana dopo la sua conferma: "Se me lo aspettavo? Fino a prova contraria sì perché non c'era mai stato nulla di diverso al di là del tempo che la società giustamente si è presa per decidere e questo mi fa ancora più piacere perché significa che la scelta è stata ponderata ed hanno fiducia e stima in me: sono molto motivato e contento. Adesso ci metteremo ad un tavolo con il direttore, oggi l'abbiamo fatto con il presidente e cercheremo di capire gli obiettivi per la prossima stagione e da lì si partirà per costruire e preparare la prossima stagione. Se farò di tutto per trattenere Chiesa? Lui è un talento, si deve ancora completare per sua e per nostra fortuna. Dipende tutto dalle scelte del ragazzo e della società.".