MONTELLA, Io a rischio? Sono scelte della società

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Lecce, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Mi dispiace per i ragazzi, per l'ambiente, i tifosi e il presidente. Soprattutto per i ragazzi che hanno speso tutto, non sono stati fortunatissimi, il calcio è questo, va accettato e dobbiamo lavorare per cambiare questa tendenza di risultati. Se giochiamo in questo modo è difficile perdere le partire".

Fischi? "Veniamo da due sconfitte brutte, giocate in maniera diversa ma peggio, in questa invece abbiamo fatto 19 tiri in porta contro 6, la squadra ha dato tutto e ci dispiace molto".

Calendario complicato? "Non mi preoccupano gli avversari, quando giochiamo in questo modo abbiamo dimostrato di poter vincere e perdere con tutti, sono gare da giocare al massimo e sono convinto che la squadra lo farà"

Si sente a rischio? "Io ho grande entusiasmo, grande voglia, ho visto una squadra unita e vicina, non dipende da me, poi se la società deciderà diversamente non dipende da me".

Troppo ottimista? "Io la partita l'ho vista, abbiamo creato tanto, a me la squadra è piaciuto, potevano essere più incisivi ma abbiamo fatto un'ottima gara. In questa partita la squadra ha giocato, sicuramente potevamo fare meglio, ha avuto il controllo del gioco, ha tirato 16 volte".