MONTELLA, Criticato per le scelte: "Ci vuole equilibrio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Montella, allenatore della Turchia ed ex tecnico anche della Fiorentina, ha ricevuto numerose critiche in patria per la lista definitiva dei giocatori prescelti per gli Europei di Germania. Nella fattispecie gli sarebbero state additate le esclusioni di giocatori come Oguz Aydin (Alanyaspor) e Can Uzun (Norimberga), che hanno segnato complessivamente 32 gol nel 2023/24. Scelte dell'allenatore e che lo stesso italiano ha difeso, prendendo come esempio anche un'altra Rappresentativa di Euro2024: "In Inghilterra, nomi come Grealish, Sterling e Rashford non sono stati inclusi nella squadra.

Se guardassimo solo alle statistiche, sarebbero inclusi e non avrei nemmeno bisogno di venire qui. Ci vuole equilibrio", ha detto il tecnico in vista della partita di oggi (ore 20.45) contro la Polonia.