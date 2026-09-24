Il ct Van Bommel: "Non è facile preparare gare in 4 giorni, sia per me che per Mancini sarà difficile"

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Il commissario tecnico del Belgio Mark Van Bommel ha parlato in conferenza stampa all'Olimpico alla vigilia della sfida all'Italia di Mancini, gara valida per la Nations League. Ecco alcune considerazioni del neo ct, come raccolte da Tmw:

Si aspetta una partita molto equilibrata? Il livello delle due nazionali è simile?

"Non è facile preparare una partita del genere con solo quattro giorni, ci siamo visti lunedì e domani giochiamo. Abbiamo avuto pochi giorni ed è sempre difficile, si vuole subito vincere e non sarà facile. L'Italia e Mancini avranno lo stesso problema, anche lui inizia da zero e non sappiamo entrambi come giocheremo. Ci faremo trovare preparati".

Cosa rappresenta per lei l'Italia?

"È sempre molto bello tornare dove hai giocato, ma San Siro è uno stadio diverso rispetto a questo. Giochiamo in tutta Europa e non cambia nulla dove giochiamo, è bello tornare qui ma non speciale".

L'Italia è reduce da tre Mondiali saltati, voi avete fatto i quarti. Cosa significa questo?

"L'Italia vuole riscattarsi proprio per questo e quindi non sarà facile. Anche noi vogliamo fare meglio, questa è un'altra competizione".