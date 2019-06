MONTELLA, Commisso è una sopresa. Pradè...

Queste le prime parole del tecnico viola Vincenzo Montella che dopo essersi incontrato con Rocco Commisso ha ricevuto la conferma come allenatore della Fiorentina: "Sono molto felice. Ho incontrato per la prima volta di persona Rocco Commisso e sono stato colpito dal suo entusiasmo oltre ogni aspettativa. Trasmette tanta positività e sono certo che riuscirà a contagiare tutti, squadra e tifosi. Sono molto contento di ritrovare come Direttore Sportivo Daniele Pradè, con cui ho lavorato duramente e in grande sinergia in passato, ottenendo risultati di livello. Non vedo l’ora di ricominciare la stagione e mettermi al lavoro per cercare di regalare alla nuova Proprietà e a Firenze le soddisfazioni che meritano”.