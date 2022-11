L'Inghilterra inizia con il piede giusto il proprio mondiale imponendosi sull'Iran per 6-2. La nazionale di Southgate ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Bellingham e Saka, per poi chiudere l'incontro nella ripresa con le reti di Sterling, ancora Saka, Rashford e Grealish. Per la squadra di Queiroz doppietta di Mehdi Taremi.