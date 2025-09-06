Attimi di paura per Riccardi in Gubbio-Perugia: trauma cranico ma ora sta meglio

Attimi di paura oggi pomeriggio sul finire del derby umbro di serie C Gubbio-Perugia. Il giocatore della squadra ospite Davide Riccardi in uno scontro di gioco è rimasto a terra immobile facendo temere il peggio, avendo subito un trauma cranico. Dopo i primi soccorsi in campo prestati dallo staff sanitario, il giocatore è uscito in barella ma per fortuna cosciente per essere trasportato con un’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Branca per gli accertamenti clinici ed è stato poi trasferito presso la clinica neurologica dell’azienda ospedaliera di Perugia, dove rimarrà in osservazione per 2-3 giorni, come ha comunicato il Perugia stesso.

In serata il giocatore ha voluto rassicurare postando una foto dal letto di ospedale ma con un bel sorriso a sottolineare che il peggio è passato: "Grazie a tutti per i messaggi, sto bene per fortuna, ci vediamo presto".