MONDIALI FEMM., 15 partite in chiaro sulla Rai

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è ufficiale: i prossimi Mondiali femminili saranno visibili sulla Rai. La FIFA e l'EBU (Unione Europea di Radiodiffusione) hanno annunciato l'accordo per la trasmissione del Mondiale Femminile in programma questa estate in Australia e Nuova Zelanda. L'Italia di Milena Bertolini sarà dunque visibile sui canali RAI in chiaro. I diritti di trasmissione riguardano 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale. Di seguito la nota della FIFA che pone fine a un lungo tira e molla con le principali emittenti del vecchio continente che rischiava di oscurare l'evento:

L'accordo prevede la trasmissione della FIFA Women's World Cup 2023 in 34 territori europei. I principali territori europei sono stati aggiunti a questo nuovo accordo L'EBU si impegna a trasmettere almeno un'ora a settimana di calcio femminile su tutta la sua rete, un'enorme opportunità promozionale per questo sport. La FIFA e l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) hanno concordato di estendere la loro attuale partnership per i diritti mediatici, assicurando che la prossima Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023 sarà trasmessa sulla rete televisiva lineare in chiaro dell'EBU in 34 territori europei, assumendo inoltre un impegno aggiuntivo sostanziale per la trasmissione regolare di contenuti sul calcio femminile oltre il torneo. Il memorandum d'intesa fa seguito alle discussioni iniziali tenutesi il mese scorso presso la sede della FIFA e che hanno visto la partecipazione del Presidente della FIFA Gianni Infantino, del Chief Business Officer della FIFA Romy Gai e dei rappresentanti dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), guidati dal Direttore Generale Noel Curran.