Harder, problemi di formula con il Modena. Le alternative secondo Tmw

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Il centrocampista Jonas Harder era ad un passo dal Modena, società di serie B dove è appena approdato in panchina l'ex tecnico Daniele Galloppa che ha allenato il giocatore nella Primavera della Fiorentina. I due club però sembra che non si siano accordati sulla formula, con il Modena che spingeva per l'acquisto definitivo.

Le alternative

La Fiorentina crede però nelle potenzialità del giovane e come riporta Tuttomercatoweb vuole far proseguire il percorso di crescita del classe 2005 in prestito, dopo l'ottima stagione nel Padova. E proprio quest'ultima squadra sarebbe disposta a riprenderlo in prestito per un'altra stagione. Ma non è l'unica pretendente visto che sul giocatore c'è anche il Frosinone di mister Alvini, tornato quest'anno in serie A e disposto a puntare su alcuni giovani ma che abbiano già esperienza.