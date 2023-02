MONDIALE CLUB, Perde il Flamengo: doppietta Pedro

Grande sorpresa nella prima delle due semifinali della Coppa del Mondo per club, che si sta disputando in Marocco. Il Flamengo perde 3-2 contro l'Al-Hilal (Arabia Saudita) e dice addio alla competizione e alla possibilità di sfidare in finale (forse) il Real Madrid. Il protagonista della partita giocata a Tangeri è Salem Al Dawsari, autore di una doppietta dal dischetto nel primo tempo. Pedro, ex Fiorentina, aveva regalato il momentaneo 1-1 ai brasiliani ma un'altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Gerson, ha rovinato i piani facendosi espellere nel recupero del primo tempo. Nella ripresa il sigillo è di Vietto, per la gioia della squadra allenata da Ramon Diaz, mentre Pedro firma la sua (inutile) doppietta personale al 92', rendendo un po' meno amara la sconfitta. Domani l'altra semifinale, Real Madrid-Al Ahly (Egitto).