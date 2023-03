MIN. FITTO, È a Bruxelles: "Si trovi una soluzione"

FirenzeViola.it

"Il governo, di intesa con i sindaci e con i ministeri dell’Interno e dell’Economia, predisporrà delle risposte di chiarimento all’Ue sui progetti sotto esame, auspicando che si trovi una soluzione". Queste le parole del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto riportate dall'edizione online del Corriere Fiorentino che spiega come il Ministro sia a Bruxelles. "Avanti tutta - ha aggiunto - in difesa dei nostri progetti" e nel frattempo, oltre che Nardella e il sindaco di Venezia Brugnaro, sta coinvolgendo anche il presidente dell’Anci Decaro, in modo da "predisporre le risposte a chiarimento dei dubbi della Ue".