MIN. ECONOMIA, Ci sarà un nuovo decreto ad aprile

Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, ha parlato in conferenza stampa del nuovo varo del decreto cura Italia. “Abbiamo parlato di decreto marzo, che è molto consistente, con cui diamo una prima risposta alla crisi Coronavirus sul piano economico. Abbiamo deciso di utilizzare tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento per il primo intervento. Si articola su cinque assi. Il primo è un finanziamento per il sistema sanitario e gli altri soggetti pubblici: 3,5 miliardi” […]

“Abbiamo un capitolo molto corposo, più di dieci miliardi, per una difesa del lavoro e del reddito, affinché nessuno perda il posto di lavoro per il Coronavirus. Abbiamo esteso gli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali e altre forme con un assegno di 600 euro per il mese di marzo. Ci sarà un taglio del cuneo fiscale. Pensiamo un voucher baby sitter” […]

“Fortissima iniezione di liquidità al credito, con la sospensione di mutui e leasing, sia con il fondo di garanzia che quello Gasparini per i mutui dei lavoratori autonomi o di chi ha perso il lavoro, sia con una garanzia pubblica per sospendere rate dei prestiti o finanziamenti. Una sospensione per i termini di contributi: ora è differita a venerdì, poi c’è un altro fino al 31 maggio per chi arriva a 2 milioni di euro, sopra per chi è stato colpito subito” [...]

“Questo è il primo intervento di marzo, poi avremo una modulazione del meccanismo per aprile. C’è un quinto titolo a una serie di settori economici”.