MILITO, Sono curioso di vedere la Viola di Italiano

L'ex attaccante dell'Inter Diego Milito, in un'intervista a Sportweek ha parlato proprio dei nerazzurri affermando che comunque l'Inter resta la favorita per lo scudetto. "La Juve sarà un rivale durissimo, ancora di più con il ritorno di Allegri. Il Milan riparte dal secondo posto, il Napoli ha un allenatore che vuole tornare protagonista e l'Atalanta gioca un calcio collaudato e di entusiasmo" ha affermato Milito, secondo il quale con l'addio di Conte l'Inter ha perso la continuità di un progetto vincente. Infine una nota anche per la Fiorentina: "Con mister Italiano ho giocato al Genoa, il suo Spezia era aggressivo e veloce. Sono curioso di vederlo in un club con maggiori ambizioni".