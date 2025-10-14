Milinkovic-Savic torna in Europa? Ci pensano tante big (una italiana)

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Italia: l'ex colonna della Lazio nel 2023 ha scelto di lasciare l'Italia e l'Europa per approdare in Arabia. Da due anni a questa parte il giocatore di 30 anni milita nell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, eppure ha il contratto in scadenza: stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il suo agente, Uros Jankovic, è già allineato con il club saudita circa il rinnovo. Però per Milinkovic-Savic l'interesse non manca, sia da club europei (soprattutto il Chelsea di Maresca) che appunto dalla Juventus: al club bianconero piace come profilo per potenziare il proprio centrocampo e di recente ha incassato anche gli elogi di Pep Guardiola al Mondiale per Club.

In Turchia Galatasaray e Fenerbahce sarebbero pronti a fare carte false per lui. A gennaio, più generalmente nel mercato invernale, la situazione sarà da monitorare con attenzione perché il suo futuro potrebbe essere deciso e non riguardare l'Al Hilal.