MILENKOVIC, Per ora Rugani non gli libera il posto

Per ora Daniele Rugani non sta uscendo dalla rosa della Juventus, condizione per liberare il posto necessario all'assalto bianconero nei confronti di Nikola Milenkovic della Fiorentina, evidenzia TMW. Il centrale juventino ha forti dubbi sulla destinazione Galatasaray per motivi personali e familiari e preferirebbe rimanere in Italia. Rimangono vive le opzioni Empoli ed Hellas Verona, la Sampdoria è pronta ad entrare in gioco e perfezionare il sorpasso. Per tutte e tre le destinazioni (in prestito) la Juve dovrebbe contribuire sull'ingaggio.