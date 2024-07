MILENKOVIC, Firenze, ti ho dato tutto: grazie per sempre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lungo post di saluti via Instagram per Nikola Milenkovic, da pochi giorni nuovo giocatore del Nottingham Forest: il classe '97, attraverso il suo profilo, ha postato un messaggio di commiato unito a un video che sintetizza tutte le emozioni più belle vissute negli ultimi sette anni con la maglia della Fiorentina. Ecco il messaggio del centrale:

"Firenze, 7 anni, Viaggio indimenticabile.

Tu, che mi hai accolto dal primo giorno come fossi figlio tuo.

Tu, che mi hai dato l'opportunità.

Tu, che mi hai fatto crescere.

Tu, che sei diventata la mia seconda casa.

Tu, che mi hai visto bambino e ora mi accompagni come un uomo.

Tu, che mi hai dato le più grandi emozioni.

Tu, che mi hai regalato ricordi indimenticabili.

Tu, che mi hai permesso di sognare e di realizzare quei sogni.

Voi, che mi avete supportato sempre.

Voi, che mi avete amato sempre.

Voi, che siete stati al mio fianco sempre.

Voi, che mi avete spinto sempre.

Voi, che eravate la mia più grande motivazione.

Voi, che avete gioito e pianto insieme a me.

Voi, che meritate successi e trofei.

Voi, che avete reso possibile l'impossibile con il vostro sostegno.

Voi, che avete reso ogni partita un inferno per gli avversari.

Voi, che siete stati il mio orgoglio e il mio privilegio.

Voi, che siete stati la mia famiglia.

Ti ho dato tutto. Vi ho dato tutto.

Mi hai dato tutto. Mi avete dato tutto.

Mi sei entrata sotto la pelle, dritta nel cuore.

Firenze, un amore eterno che rimarrà lì per sempre.

Un immenso GRAZIE, a Te, a Voi, ai miei compagni, a tutto il club, Presidente, Direttori, Allenatori, Staff e tutte le persone che ogni giorno rendono questo club speciale.

Vostro Nikola